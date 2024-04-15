Солист Blur поклялся никогда не возвращаться на фестиваль Coachella из‑за скудной поддержки публики

Солист британской рок-группы Blur Деймон Албарн заявил, что коллектив никогда не вернется на фестиваль Coachella из‑за скудной поддержки публики. Об этом написал Mixmag.
Рокеры выступили на калифорнийском опен-эйре в субботу, 13 апреля. Blur был заявлен как один из хедлайнеров программы — их сет предварял выступления группы «No Doubt» и Tyler, The Creator на главной сцене фестиваля.
Шоу Blur высоко оценили в соцсетях, но реакцией зрителей на площадке Албарн и его коллеги остались недовольны. Толпа молчала при исполнении самых громких хитов группы, таких как «Girls & Boys» и «Popscene».
Музыканты, как отмечает издание, выглядели на сцене расстроенными. Албарн даже попросил зрителей подпеть ему строки из «Girls & Boys», но те без особого энтузиазма откликнулись на его призыв. «Вы нас больше никогда не увидите, так что, черт возьми, вы могли бы и спеть!» — отреагировал на это солист Blur.
В соцсетях поклонники рокеров отметили, что гости Coachella «не заслуживают Blur», и назвали их реакцию на выступление музыкантов «позорной». Они заявили, что надеются на более радушный прием во время второго концерта Blur — он состоится на Coachellа 20 апреля.
Ранее канадская певица Граймс извинилась перед зрителями за «худший сет в истории Coachella». Во время выступления артистка столкнулась c техническими проблемами — у нее отказывало программное обеспечение.
Впрочем, на фестивале были и успешные выступления, к примеру сет No Doubt. Главными приятными сюрпризами первого уик-энда Coachella стали дуэт Ланы Дель Рей и Билли Айлиш, а также неожиданный перформанс от Уилла Смита.