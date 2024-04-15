Солист Blur поклялся никогда не возвращаться на фестиваль Coachella из‑за скудной поддержки публики

Музыканты, как отмечает издание, выглядели на сцене расстроенными. Албарн даже попросил зрителей подпеть ему строки из «Girls & Boys», но те без особого энтузиазма откликнулись на его призыв. «Вы нас больше никогда не увидите, так что, черт возьми, вы могли бы и спеть!» — отреагировал на это солист Blur.