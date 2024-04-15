Уилл Смит исполнил песню из «Людей в черном» на Coachella

Сегодня в 14:11
Фото: Coachella/YouTube

Уилл Смит сделал сюрприз зрителям фестиваля Coachella. Актер вышел на сцену во время выступления колумбийского певца Джея Бальвина и исполнил с ним знаменитый одноименный трек из фильма «Люди в черном».

Короткое выступление сопровождалось видеорядом с инопланетянами и закончилось тем, что Бальвина утащили со сцены танцоры в характерных черных костюмах. Сам Смит достал легендарный нейрализатор, с помощью которого персонажи франшизы стирали очевидцам память.

Выступление Бальвина состоялось в закрывающий день первого уик-энда фестиваля Coachella. Он проходил с 12 по 14 апреля. Одним из самых запоминающихся моментов второго дня стало провальное выступление певицы Граймс, которое несколько раз прерывалось из‑за технических неполадок. Вскоре певица извинилась в своих соцсетях, заявив, что больше никогда не доверит настройку программы для своего диджей-сета кому‑то другому.

Также в лайнап вошли Лана Дель Рей, спевшая с Билли Айлиш, Tyler, The Creator, Doja Cat, Blur, J Balvin, Bizarrap, Deftones, Ice Spice и многие другие. Кроме того, на фестивале впервые за девять лет выступили No Doubt.

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