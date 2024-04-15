Уилл Смит исполнил песню из «Людей в черном» на Coachella

Выступление Бальвина состоялось в закрывающий день первого уик-энда фестиваля Coachella. Он проходил с 12 по 14 апреля. Одним из самых запоминающихся моментов второго дня стало провальное выступление певицы Граймс, которое несколько раз прерывалось из‑за технических неполадок. Вскоре певица извинилась в своих соцсетях, заявив, что больше никогда не доверит настройку программы для своего диджей-сета кому‑то другому.