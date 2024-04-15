Граймс извинилась за провальное выступление на Coachella

Певица Граймс принесла извинения за провальный сет на фестивале Coachella, состоявшийся 13 апреля в Калифорнии.
На выступлении артистки перед тысячами зрителей фестиваля постоянно отказывало программное обеспечение, а сама Граймс пыталась исправить провальное шоу, объясняя ситуацию публике со сцены.
«Хочу принести извинения за технические проблемы во время моего сегодняшнего концерта. Я хотела вернуться на фестиваль с эффектным шоу, и обычно я всегда сама контролирую каждый аспект своего концерта. В этот раз, чтобы сэкономить время, я впервые делегировала кому‑то другому важные вопросы, например, настройку темпа в программе rekordbox и организацию треков на sd-карте», — написала певица в своем аккаунте в соцсети X.
«Я заранее предчувствовала неладное, не прогнав все через диджейский пульт самостоятельно, и хоть и обратила на это внимание другого человека, я не была достаточно настойчивой. Я извлекла для себя уроки: 1) если ты хочешь сделать что‑то хорошо, сделай это сам; 2) будь сволочью — даже если люди чувствуют себя плохо; 3) делай вид, что все хорошо, и общайся с публикой вместо того, чтобы весь концерт пытаться починить неполадки в программе — ты должен развлекать людей», — добавила она.
Граймс пообещала, что для следующего сета на фестивале, который пройдет 20 апреля, лично проверит все файлы. «Я не позволю этому повториться. Пожалуйста, простите меня!» — подытожила артистка.