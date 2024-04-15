Граймс извинилась за провальное выступление на Coachella

«Я заранее предчувствовала неладное, не прогнав все через диджейский пульт самостоятельно, и хоть и обратила на это внимание другого человека, я не была достаточно настойчивой. Я извлекла для себя уроки: 1) если ты хочешь сделать что‑то хорошо, сделай это сам; 2) будь сволочью — даже если люди чувствуют себя плохо; 3) делай вид, что все хорошо, и общайся с публикой вместо того, чтобы весь концерт пытаться починить неполадки в программе — ты должен развлекать людей», — добавила она.