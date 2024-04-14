Посмотрите, как Лана Дель Рей и Билли Айлиш спели вместе на фестивале Coachella

Лана Дель Рей пригласила Билли Айлиш спеть вместе на фестивале Coachella во время своего хедлайнерского выступления.
Сначала они исполнили трек Айлиш «Ocean Eyes», а затем поп-балладу Дель Рей «Video Games» с ее второго студийного альбома «Born to Die» (2012).
«Это голос нашего поколения, голос вашего поколения, я чертовски благодарна, что она сейчас стоит рядом со мной и поет мою любимую песню», — сказала со сцены Дель Рей.
В прошлом году Дель Рей взяла интервью у Айлиш для одного из номеров журнала Interview. Во время беседы они откровенно рассказывали о том, как справляться с критикой в сети.
Тогда Айлиш призналась, что ей трудно бороться с ощущением, что «все ее ненавидят», и ей становится не по себе после просмотра видео с «миллионами лайков» о том, что она «ужасный человек». Она объяснила, что в «мире тиктока и соцсетей» она регулярно сталкивается со злобными комментариями и постами, в которых ее критикуют, казалось бы, без всякой причины.