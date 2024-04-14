Посмотрите, как Лана Дель Рей и Билли Айлиш спели вместе на фестивале Coachella

Тогда Айлиш призналась, что ей трудно бороться с ощущением, что «все ее ненавидят», и ей становится не по себе после просмотра видео с «миллионами лайков» о том, что она «ужасный человек». Она объяснила, что в «мире тиктока и соцсетей» она регулярно сталкивается со злобными комментариями и постами, в которых ее критикуют, казалось бы, без всякой причины.