Посмотрите на первое выступление No Doubt за девять лет

Группа No Doubt с солисткой Гвен Стефани воссоединилась впервые с 2015 года на фестивале Coachella.
Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг отыграли 80-минутный сет, за который успели исполнить такие культовые песни, как «Hella Good», «Ex-Girlfriend», «Hey Baby», «Total Hate ’95», «Happy Now?», «Just a Girl», «Don’t Speak» и «Spiderwebs».
На протяжении всего сета на экранах крутили старые видеозаписи периода расцвета группы. «Я не думала, что это действительно произойдет, а ты?» — воскликнула Стефани в середине исполнения «Hella Good».
Во время исполнении песни «Bathwater» к No Doubt присоединилась Оливия Родриго, которой было 10 лет, когда группа выступала в последний раз.
Вот, что незадолго до выступления сказала о No Doubt певица: «Гвен спела о том, как быть женщиной, в таких деталях, которые я никогда раньше не слышала в музыке. Она непримиримо поет о самых разных вещах — от желания с кем‑то целоваться до фантазий о том, чтобы иметь мужа и детей. В каждом ее слове столько сердечности, и кажется, что каждая песня взята из дневника самой крутой девушки, которую ты знаешь».
No Doubt еще выступят на Coachella в качестве хедлайнеров во второй уик-энд фестиваля.