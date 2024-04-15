Посмотрите на первое выступление No Doubt за девять лет

Вот, что незадолго до выступления сказала о No Doubt певица: «Гвен спела о том, как быть женщиной, в таких деталях, которые я никогда раньше не слышала в музыке. Она непримиримо поет о самых разных вещах — от желания с кем‑то целоваться до фантазий о том, чтобы иметь мужа и детей. В каждом ее слове столько сердечности, и кажется, что каждая песня взята из дневника самой крутой девушки, которую ты знаешь».