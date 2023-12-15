Фильм «Гражданская война» стал самым дорогим проектом студии A24

По информации World of Reel, бюджет предстоящего фильма Алекса Гарленда превысил 75 млн долларов, сделав картину самой дорогой в истории студии A24.
Последний фильм режиссера «Род мужской» провалился в прокате, однако тайминг сыграл Гарленду на руку — его новая работа получила зеленый свет от A24 незадолго до ребрендинга компании.
Недавно ее представители заявили, что в ближайшее время студия, которая ранее была известна в основном благодаря независимым фильмам, сосредоточится на потенциально более прибыльных проектах.
Причина такого решения, скорее всего, кроется в финансовых неудачах некоторых проектов студии. Фильмы «Волны» и «Зеленый рыцарь» принесли студии убытки на десятки миллионов долларов, а на недавнем «Все страхи Бо» компания потеряла 35 млн долларов.
«В сфере инди-кино все понимают, что A24 необходимо переориентироваться на более коммерческие фильмы наряду с артхаусными. При оценке в 2,5 млрд долларов совершенно очевидно, что им необходимо расширяться в сторону более коммерческих фильмов», — заявил источник издания TheWrap.
Новая стратегия студии уже дает о себе знать: в середине декабря компания анонсировала экранизацию популярной игры Хидео Кодзимы «Death Stranding».
Премьера «Гражданской войны» от создателя картин «Из машины» и «Аннигиляция» намечена на 26 апреля 2024 года. Фильм покажет события недалекого будущего, когда в США разгорается гражданская война, 19 штатов отделяются от государства, а правительство начинает бомбардировки мирных жителей.
Роли в ленте исполнили Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман, Вагнер Мора, Стивен МакКинли Хендерсон и Кейли Спэни. Первый трейлер «Гражданской войны» вышел 13 декабря.