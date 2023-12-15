Фильм «Гражданская война» стал самым дорогим проектом студии A24

«В сфере инди-кино все понимают, что A24 необходимо переориентироваться на более коммерческие фильмы наряду с артхаусными. При оценке в 2,5 млрд долларов совершенно очевидно, что им необходимо расширяться в сторону более коммерческих фильмов», — заявил источник издания TheWrap.