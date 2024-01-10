В России вновь переименовали «Гражданскую войну» Алекса Гарленда. Теперь в «Падение империи»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:40
Фото: A24

Российский кинопрокатчик Arna Media вновь переименовал новую ленту Алекса Гарленда «Гражданская война» («Civil War»).

Лента должна была выйти в прокат под названием «Судный день», но теперь она называется «Падением империи».

Дата релиза в российском прокате не изменилась. Картина все так же выйдет 16 мая — через три недели после мировой премьеры.

Сюжет фильма развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии. Посмотреть первый трейлер можно здесь.

В «Гражданской войне» («Судном дне») снялись Ник Офферман, Кирстен Данст, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Это уже третий фильм, который Гарленд снял совместно с A24, после «Из машины» и «Мужчин».

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