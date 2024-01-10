В России вновь переименовали «Гражданскую войну» Алекса Гарленда. Теперь в «Падение империи»

Российский кинопрокатчик Arna Media вновь переименовал новую ленту Алекса Гарленда «Гражданская война» («Civil War»).
Лента должна была выйти в прокат под названием «Судный день», но теперь она называется «Падением империи».
Дата релиза в российском прокате не изменилась. Картина все так же выйдет 16 мая — через три недели после мировой премьеры.
Сюжет фильма развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии. Посмотреть первый трейлер можно здесь.
В «Гражданской войне» («Судном дне») снялись Ник Офферман, Кирстен Данст, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Это уже третий фильм, который Гарленд снял совместно с A24, после «Из машины» и «Мужчин».