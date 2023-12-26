«Гражданская война» Алекса Гарленда выйдет в российский прокат, но под другим названием

Российский кинопрокатчик Arna Media выпустит на большие экраны новую ленту Алекса Гарленда «Гражданская война».
Картина выйдет в прокат под названием «Судный день» через три недели после мировой премьеры — 16 мая. «Гонка за Белый дом в Америке недалекого будущего, балансирующей на острие бритвы», — гласит синопсис проекта.
Сюжет фильма развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии. Посмотреть первый трейлер можно здесь.
В «Гражданской войне» («Судном дне») снялись Ник Офферман, Кирстен Данст, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно. Это уже третий фильм, который Гарленд снял совместно с A24, после «Из машины» и «Мужчин».