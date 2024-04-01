ChatGPT стал доступен без регистрации

Компания OpenAI открыла свободный доступ к чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. Чтобы воспользоваться им, больше не требуется регистрация.
Теперь, как отметили в пресс-релизе компании, желающие «могут использовать ChatGPT мгновенно». «Мы внедряем эту возможность постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — пояснили в OpenAI.
Наличие аккаунта на платформе по-прежнему дает некоторые преимущества. К примеру, зарегистрированные пользователи могут сохранять историю своих запросов, а также использовать дополнительные функции, такие как голосовое общение с ботом.
«Мы можем использовать информацию, которую вы предоставляете ChatGPT, для улучшения наших моделей для всех. Если вы хотите, вы можете отключить это в настройках», — отметили в OpenAI.
В компании также добавили, что «внедрили дополнительные средства защиты контента для этого приложения, такие как блокировка приглашений и генерация в более широком диапазоне категорий».
ChatGPT представили осенью 2022 года. Сервис позволяет выполнять широкий перечень задач: он может, например, помочь сдать экзамены, разобраться в бюрократических деталях и провести церковную службу.