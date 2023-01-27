Чат-бот ChatGPT сдал экзамены по юриспруденции и бизнес-менеджменту в двух университетах США

Однако сейчас, уверены профессора, ChatGPT в университетах нужно запретить. «В конце концов, когда вы даете врачу степень, вы хотите, чтобы он знал медицину, а не то, как использовать бот. То же самое относится и к сертификации других навыков, включая юриспруденцию и бизнес», — сказал Тервиш.