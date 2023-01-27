Чат-бот ChatGPT сдал экзамены по юриспруденции и бизнес-менеджменту в двух университетах США

Чат-бот ChatGPT сдал выпускные экзамены по юриспруденции в Университете Миннесоты и по управлению бизнесом в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Об этом сообщает CNN.
Чтобы проверить, насколько хорошо ChatGPT может генерировать ответы на экзаменах по всем четырем курсам, профессора юридического факультета Университета Миннесоты оценивали тесты вслепую. Экзамен включает в себя 95 вопросов с несколькими вариантами ответов и 12 вопросов-эссе. Чат-бот сдал на оценку C+ — низкую, но проходную.
В Уортонской школе ChatGPT справился на оценку от B до B-. По словам профессора Кристиана Тервиша, бот проделал «потрясающую работу», отвечая на основные вопросы управления операциями и анализа процессов, но запинался в более сложных и допускал «неожиданные ошибки» в базовой математике.
Джон Чой, один из профессоров права Университета Миннесоты, сказал CNN, что цель тестов состояла в изучении потенциала ChatGPT как помощника юристам и студентам на экзаменах. Он считает, что ChatGPT может помочь обучающимся на начальных стадиях исследовательской работы и вузы должны научить студентов работе с ним.
Однако сейчас, уверены профессора, ChatGPT в университетах нужно запретить. «В конце концов, когда вы даете врачу степень, вы хотите, чтобы он знал медицину, а не то, как использовать бот. То же самое относится и к сертификации других навыков, включая юриспруденцию и бизнес», — сказал Тервиш.
Государственные школы в Нью-Йорке и Сиэтле, например, уже запретили учащимся и учителям использовать ChatGPT во время занятий.