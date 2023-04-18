Правительство Японии начало использовать ChatGPT в надежде покончить с бюрократией

Правительство планирует использовать ChatGPT для обновления руководств о том, как заполнять заявки на субсидии и другую государственную поддержку. Газета Asahi отмечает, что ежегодно в документы вносятся тысячи страниц с изменениями, и теперь министерство отдает чат-боту на аутсорсинг трудоемкую задачу по обновлению своей домашней страницы.