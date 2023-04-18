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Правительство Японии начало использовать ChatGPT в надежде покончить с бюрократией

Рустам Абдуллин
Сегодня в 00:49

Правительство Японии начало использовать чат-бот ChatGPT, чтобы сделать свои часто запутанные и непонятные для граждан постановления более читаемыми. Эксперимент проводит Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, сообщает Bloomberg.

Ведомство хочет упростить официальные документы и сделать их более доступными. Глава министерства Тетсуро Номура уточнила, что через чат-бот проходит только общедоступная информация, потому что «всегда существует опасность утечки секретной информации».

Правительство планирует использовать ChatGPT для обновления руководств о том, как заполнять заявки на субсидии и другую государственную поддержку. Газета Asahi отмечает, что ежегодно в документы вносятся тысячи страниц с изменениями, и теперь министерство отдает чат-боту на аутсорсинг трудоемкую задачу по обновлению своей домашней страницы.

Ранее оппозиционный депутат в Японии использовал ChatGPT, чтобы составить вопросы премьер-министру страны на парламентских дебатах.

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