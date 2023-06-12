В Германии ChatGPT провел церковную службу

ChatGPT провел службу в протестантской церкви в Баварии, сообщает Associated Press. Ее посетили более 300 прихожан.
Проповедь стала частью популярного протестантского собрания Евангелического Кирхентага, оно проходит раз в два года в Нюрнберге и близлежащем Фюрте и привлекает десятки тысяч христиан. В этом году на мероприятии обсуждали изменение климата, события на Украине и искусственный интеллект.
Чат-бот предстал на экране в образе темнокожего мужчины с бородой над алтарем церкви Святого Павла в Фюрте, Бавария, и сказал собравшимся прихожанам не бояться смерти. Служба длилась 40 минут и кроме проповеди включала в себя молитву и музыку.
«Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам в качестве первого искусственного интеллекта на съезде протестантов в Германии в этом году», — сказал ИИ-аватар. Сообщается, что проповедь искусственного интеллекта была посвящена тому, как оставить прошлое позади, обратить внимание на настоящее, не бояться смерти и сохранять веру в Иисуса Христа.
Идея дать ChatGPT провести службу пришла в голову 29-летнему теологу и философу Йонасу Симмерляйну из Венского университета.
«Я задумал эту службу, но на самом деле я скорее сопровождал ее, потому что я бы сказал, что около 98% исходит от машины. Я сказал искусственному интеллекту: «Мы находимся на церковном съезде, ты — проповедник… как будет выглядеть церковная служба?» — рассказал Симмерляйн в интервью AP. Также он попросил искусственный интеллект включить в проповедь псалмы, молитвы и заключительное благословение.
Как отметил Симмерляйн, в итоге ChatGPT провел «солидную церковную службу». В то же время он понимает, что искусственный интеллект не может заменить живого пастора: «Пастор находится в общине, живет с ними, хоронит людей, знает их с самого рождения. Искусственный интеллект не может этого. Он совсем не знает прихожан».