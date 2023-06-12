В Германии ChatGPT провел церковную службу

«Я задумал эту службу, но на самом деле я скорее сопровождал ее, потому что я бы сказал, что около 98% исходит от машины. Я сказал искусственному интеллекту: «Мы находимся на церковном съезде, ты — проповедник… как будет выглядеть церковная служба?» — рассказал Симмерляйн в интервью AP. Также он попросил искусственный интеллект включить в проповедь псалмы, молитвы и заключительное благословение.