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В Германии ChatGPT провел церковную службу

Максим Саблин
Сегодня в 19:40

ChatGPT провел службу в протестантской церкви в Баварии, сообщает Associated Press. Ее посетили более 300 прихожан.

Проповедь стала частью популярного протестантского собрания Евангелического Кирхентага, оно проходит раз в два года в Нюрнберге и близлежащем Фюрте и привлекает десятки тысяч христиан. В этом году на мероприятии обсуждали изменение климата, события на Украине и искусственный интеллект.

Чат-бот предстал на экране в образе темнокожего мужчины с бородой над алтарем церкви Святого Павла в Фюрте, Бавария, и сказал собравшимся прихожанам не бояться смерти. Служба длилась 40 минут и кроме проповеди включала в себя молитву и музыку.

«Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам в качестве первого искусственного интеллекта на съезде протестантов в Германии в этом году», — сказал ИИ-аватар. Сообщается, что проповедь искусственного интеллекта была посвящена тому, как оставить прошлое позади, обратить внимание на настоящее, не бояться смерти и сохранять веру в Иисуса Христа.

Идея дать ChatGPT провести службу пришла в голову 29-летнему теологу и философу Йонасу Симмерляйну из Венского университета.

«Я задумал эту службу, но на самом деле я скорее сопровождал ее, потому что я бы сказал, что около 98% исходит от машины. Я сказал искусственному интеллекту: «Мы находимся на церковном съезде, ты — проповедник… как будет выглядеть церковная служба?» — рассказал Симмерляйн в интервью AP. Также он попросил искусственный интеллект включить в проповедь псалмы, молитвы и заключительное благословение.

Как отметил Симмерляйн, в итоге ChatGPT провел «солидную церковную службу». В то же время он понимает, что искусственный интеллект не может заменить живого пастора: «Пастор находится в общине, живет с ними, хоронит людей, знает их с самого рождения. Искусственный интеллект не может этого. Он совсем не знает прихожан».

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