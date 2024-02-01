ChatGPT будет консультировать пользователей «Госуслуг»

На портале «Госуслуги» планируют внедрить технологию ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом на основе нейросетей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на цифровом форуме ШОС в Алматы.
«Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человека необходимые заявления», — цитирует его слова ТАСС.
Начать внедрение ChatGPT на «Госуслугах» планируется в 2024 году. Сейчас на портале действует цифровой помощник «Робот Макс», который, по словам Минцифры, обработал более 450 млн запросов.
ChatGPT помогает не только писать курсовые, статьи и романы, но даже находить вторую половинку. Александр Жадан, написавший работу с помощью чат-бота, недавно рассказал, как нейросеть помогла ему найти жену. «Афиша Daily» поговорила с ним об этом.