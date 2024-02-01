ChatGPT будет консультировать пользователей «Госуслуг»

«Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человека необходимые заявления», — цитирует его слова ТАСС.