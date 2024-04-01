4 / 5

«Саманте Норрис было предъявлено обвинение в том, что она демонстрировала свой пенис двум 11-летним девочкам. Ура! К сожалению, затем она была осуждена за хранение 16 000 изображений детей, подвергшихся изнасилованию и сексуальному насилию. Как бы то ни было, Сэм для меня по-прежнему леди!»