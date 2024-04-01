Джоан Роулинг снова разозлила транс-сообщество. Она написала о трансженщинах-преступницах

Британская писательница Джоан Роулинг раскритиковала закон о преступлениях на почве ненависти, недавно появившийся в Шотландии, и напомнила о своей позиции о транс-людях в серии публикаций в соцсети X.
Автор «Гарри Поттера» заявила, что транс-персоны получат благодаря новому закону дополнительную защиту, тогда как биологические женщины — нет. При этом среди транс-людей есть преступники, в том числе совершавшие сексуализированное насилие, напомнила Роулинг.
Писательница опубликовала фотографии нескольких трансженщин, осужденных в Великобритании или попавших в скандал из‑за своего агрессивного поведения. Среди них оказались активистка Бет Дуглас, насильница Айла Брайсон, растлившая 10-летнюю девочку Кэти Долатовски и похитившая ребенка Эми Джордж.
«Сегодня в Шотландии вступает в силу Закон о преступлениях на почве ненависти. Женщины, конечно, не получают никакой дополнительной защиты, но известная транс-активистка Бет Дуглас, любимица видных шотландских политиков, попадает в защищенную категорию. Уф!»
«Прекрасная шотландская девушка и осужденная за двойной насильник Айла Брайсон обрела свою настоящую женскую сущность незадолго до вынесения приговора. Мисгендеринг — это ненависть, поэтому, пожалуйста, уважайте местоимения Айлы. Мне нравятся леггинсы!»
«Хрупкий цветочек Кэти Долатовски, ростом 6 футов 5 дюймов, после осуждения справедливо отправили в женскую тюрьму в Шотландии. Это гарантировало ей защиту от жестоких и хищных мужчин (в отличие от 10-летней девочки Кэти, подвергшейся сексуальному насилию в женском общественном туалете)»
«Саманте Норрис было предъявлено обвинение в том, что она демонстрировала свой пенис двум 11-летним девочкам. Ура! К сожалению, затем она была осуждена за хранение 16 000 изображений детей, подвергшихся изнасилованию и сексуальному насилию. Как бы то ни было, Сэм для меня по-прежнему леди!»
«Шотландская женщина и мясник Эми Джордж похитила 11-летнюю девочку, будучи одетой в женскую одежду. Понятия не имею, почему об этом упомянули в суде — конечно, она была одета в женскую одежду, она же женщина! Эми отвела девочку домой и подвергала ее сексуальному насилию в течение 27 часов»
Также Роулинг опубликовала посты об известных трансженщинах в спорте, политике и масс-медиа. Каждую фотографию она сопроводила саркастичным комментарием, восхваляющим этих личностей.
«Но большинство женщин не разгуливают с топорами или не являются сексуальными преступниками, так что давайте поговорим об образцах для подражания! Джулия Валентино (в красном) хотела играть в женской команде „из‑за сестринства, признания и политической видимости“. Естественно, ей отдали место какой‑нибудь скучной цис-девчонки. Да инклюзии!»
«Мридул Вадхва, руководитель шотландского кризисного центра для жертв изнасилований, говорит: „Сексуальное насилие случается и с нетерпимыми людьми“. У нее нет свидетельства о признании пола, но ее все равно назначили на должность, рекламируемую только для женщин. Пора „бросить вызов своим предрассудкам“, жертвы изнасилования!»
«Манро Бергдорф — не просто красивое лицо! Она была активисткой общественной кампании о детской благотворительности, пока не были подняты вопросы по поводу защиты детей, она была назначена первым в Великобритании чемпионом структуры „ООН-женщины“. „Что делает женщину ‚женщиной‘, не существует однозначного ответа“, — говорит Манро. Отличный выбор, ООН-Женщины!»
«Кэти Нивз была назначена делегатом структуры „ООН-женщины“ в Великобритании. Она перешла из гетеросексуального мужчины в лесбиянку в возрасте 48 лет и на просочившемся вебинаре 2022 года рассказала, как ей нравилось воровать и носить нижнее белье своей сестры. Действительно достойный представитель!»
«Последняя, но не по значимости, телеведущая Индия Уиллоуби доказывает, что мы, женщины, можем называть темнокожую коллегу „мерзкой сукой“, которая „нигде бы не оказалась, если бы не воук“, называть лесбиянками мужчин, оскорблять внешний вид олимпийской пловчихи, „шутить“ о похищении феминисток, и ВСЕ ЕЩЕ получать эфирное время! Какая девчонка!»
«Всего лишь шучу. Очевидно, люди, упомянутые в твитах выше, вовсе не женщины, а мужчины, все до единого. <…> Новое законодательство открыто для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать тех из нас, кто говорит об опасностях ликвидации однополого пространства для женщин и девочек», — написала Роулинг.
Она подчеркнула, что выступает против того, чтобы нападения трансженщин рассматривались как преступления женщин, и призывает перестать отрицать «реальность и неизменность биологического пола».
«Изменение определения понятия „женщина“, включающее в себя каждого мужчину, который объявляет себя таковым, уже имело серьезные последствия для прав и безопасности женщин и девочек в Шотландии, причем наиболее сильное воздействие ощутили наиболее уязвимые слои населения, включая женщин-заключенных и жертв изнасилования», — добавила писательница.
Высказывания Роулинг ожидаемо раскритиковали защитники прав трансперсон и представители транс-сообщества.
«Уровень вашей ненависти не имеет себе равных. Я искренне надеюсь, что вы найдете радость в жизни вместо того, чтобы зацикливаться на других», — прокомментировал фотограф и журналист Лори Грейс.
«Что, черт возьми, с тобой случилось? Когда ты успела стать такой горькой? Я не могу больше это читать!» — написал другой подписчик Роулинг.
«Какое печальное жалкое зрелище. Самая известная писательница в мире просидела всю ночь, чтобы написать обо мне очень длинный тролль-пост, потому что ее одолевает ненависть к трансгендерам», — ответила на публикацию Индия Уиллоуби.
Ранее Джоан Роулинг уже оказывалась замешана в скандале из‑за нетолерантных постов. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.