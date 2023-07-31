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«Талибан»* публично сжег музыкальные инструменты, потому что музыка «разрушает общество»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:14

Власти «Талибана»* публично сожгли целую гору музыкальных инструментов и объявили музыку аморальной. Об этом пишет Rus.tvnet со ссылкой на подконтрольное талибам информагентство Bakhtar.

Инструменты сожгли представители Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате на западе Афганистана. Они заявили, что музыка «уводит заблудшую молодежь и разрушает общество».

В частности, были сожжены барабаны, гитара и несколько других струнных инструментов, усилители и другая музыкальная аппаратура. Большинство этих инструментов были конфискованы в свадебных залах Герата.

В августе 2021 года представитель «Талибана» Забиулла Муджахид рассказал The New York Times о планах группировки запретить публичное исполнение музыки в Афганистане, поскольку это, по их мнению, не соответствует нормам ислама.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов — в частности, женщинам больше нельзя заниматься спортом и получать любое образование, включая школьное.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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