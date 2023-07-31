«Талибан»* публично сжег музыкальные инструменты, потому что музыка «разрушает общество»

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов — в частности, женщинам больше нельзя заниматься спортом и получать любое образование, включая школьное.