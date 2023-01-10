Талибы распорядились закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане, распорядились закрыть в стране все салоны красоты для женщин. Об этом сообщил Al Arabiya.
По словам издания, талибы потребовали, чтобы все салоны прекратили свою деятельность в течение десяти дней. Впрочем, глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин опроверг информацию о запрете салонов красоты.
Тем не менее, источники Al Arabiya заявил, что талибы также запретили женщинам работать в торговых центрах.
Ранее талибы запретили девочкам посещать начальную школу. В данный момент женщины Афганистана не могут получать никакое образование. Кроме того, им не разрешается работать в учебных заведениях.
*«Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.