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Талибы распорядились закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане, распорядились закрыть в стране все салоны красоты для женщин. Об этом сообщил Al Arabiya.

По словам издания, талибы потребовали, чтобы все салоны прекратили свою деятельность в течение десяти дней. Впрочем, глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин опроверг информацию о запрете салонов красоты.

Тем не менее, источники Al Arabiya заявил, что талибы также запретили женщинам работать в торговых центрах.

Ранее талибы запретили девочкам посещать начальную школу. В данный момент женщины Афганистана не могут получать никакое образование. Кроме того, им не разрешается работать в учебных заведениях.

*«Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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