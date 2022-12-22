В Афганистане запретили любое образование для женщин, включая школьное

Радикальное движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, запретило в стране любое образование для женщин, включая школьное. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В школах женщинам нельзя будет и работать, в том числе преподавать. Также они больше не могут посещать мечети и религиозные семинарии. Талибы заявили об этом на собрании с директорами школ, священнослужителями и представителями общин в Кабуле, столице Афганистана.
Надим занял свою должность в 2021 году, вместе с ним в состав временного правительства вошли только мужчины. Женщинам же талибы запретили заниматься спортом, их обязали носить хиджабы. The Guardian утверждала, что афганкам запретят учиться в старших школах и, соответственно, вузах.
* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.