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В Афганистане запретили любое образование для женщин, включая школьное

Денис Ламехов
Сегодня в 16:38

Радикальное движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, запретило в стране любое образование для женщин, включая школьное. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В школах женщинам нельзя будет и работать, в том числе преподавать. Также они больше не могут посещать мечети и религиозные семинарии. Талибы заявили об этом на собрании с директорами школ, священнослужителями и представителями общин в Кабуле, столице Афганистана.

Накануне студенткам запретили посещать вузы до дальнейшего распоряжения. 1 декабря исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин частью иностранной культуры, которую насаждали в стране в XX веке.

Надим занял свою должность в 2021 году, вместе с ним в состав временного правительства вошли только мужчины. Женщинам же талибы запретили заниматься спортом, их обязали носить хиджабы. The Guardian утверждала, что афганкам запретят учиться в старших школах и, соответственно, вузах.

В августе 2022 года жительницы Кабула вышли на демонстрацию и потребовали прекратить нарушения их прав. Некоторые участницы акции пострадали. В ноябре стало известно, что талибы вернули практику публичных порок.

* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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