Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг «подорвет оказание жизненно важной помощи миллионам» афганцев, ведь женщины «играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру». По словам афганского спецпредставителя в ООН и и координатора гуманитарной помощи Рамиза Алекбарова, более половины населения полагается на гуманитарную помощь, и эта потребность лишь вырастает в холодное время года и в условиях экономического кризиса.