Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

В письме министерства экономики говорится, что женщинам-сотрудникам неправительственных организаций на времяне разрешается работать, поскольку некоторые из них не придерживались установленного в стране исламского дресс-кода.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг «подорвет оказание жизненно важной помощи миллионам» афганцев, ведь женщины «играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру». По словам афганского спецпредставителя в ООН и и координатора гуманитарной помощи Рамиза Алекбарова, более половины населения полагается на гуманитарную помощь, и эта потребность лишь вырастает в холодное время года и в условиях экономического кризиса.
23 декабря талибы объяснили, почему запретили женщинам получать образование и работать в школах. По их словам, девушки посещали занятия без сопровождения мужчин и нарушали правила ношения хиджаба.
* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.