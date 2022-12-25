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Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

Власти Афганистана, представленные движением «Талибан»*, запретили женщинам работать в неправительственных организациях, передает Reuters. Согласно другой информации, которой владеет Associated Press, женщин запретили нанимать на работу.

В письме министерства экономики говорится, что женщинам-сотрудникам неправительственных организаций на времяне разрешается работать, поскольку некоторые из них не придерживались установленного в стране исламского дресс-кода.

«Лишение женщин свободы воли решать свою собственную судьбу, лишение их прав и систематическое исключение из всех аспектов общественной и политической жизни ведут страну назад и обесценивает усилия по какому‑либо значительному миру или стабильности», — выступили с осуждением в ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что этот шаг «подорвет оказание жизненно важной помощи миллионам» афганцев, ведь женщины «играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру». По словам афганского спецпредставителя в ООН и и координатора гуманитарной помощи Рамиза Алекбарова, более половины населения полагается на гуманитарную помощь, и эта потребность лишь вырастает в холодное время года и в условиях экономического кризиса.

23 декабря талибы объяснили, почему запретили женщинам получать образование и работать в школах. По их словам, девушки посещали занятия без сопровождения мужчин и нарушали правила ношения хиджаба.

* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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