Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки

Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюремного заключения для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который без согласия поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщил ABC.
Обвинение считает, что спортивный чиновник должен также выплатить Эрмосо компенсацию в 100 тыс. евро за нарушение ее личного пространства и нанесенный моральный ущерб.
В ближайшие недели Рубиалес вернется в Испанию. В данный момент он находится в Доминиканской Республике. Но уже 6 апреля он окажется на родине, где должен будет дать показания в рамках расследования коррупционного дела.
Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо на радостях после победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.
Сама Эрмосо сперва отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Однако позже подала жалобу в прокуратуру на сексуализированное насилие.
По словам самой Эрмосо, девушка не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной. Тем не менее «ситуация шокировала ее», и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».
В сентябре Рубиалес покинул пост президента RFEF. А в октябре ФИФА отстранила его на три года от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях.