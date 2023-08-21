Футболистку из Испании поцеловал президент федерации на радостях от победы. Пришлось извиняться

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал спортсменку национальной команды Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира по женскому футболу. Об этом пишет местное агентство Marca.
Испанки впервые в истории турнира одержали победу. На радостях Рубиалес начал обнимать футболисток, в том числе Эрмосо, а затем поцеловал последнюю в губы.
Журналисты и болельщики раскритиковали поступок главы RFEF. Министр равенства Испании Ирене Монтеро назвала поцелуй без согласия формой сексуализированного насилия, от которой женщины страдают ежедневно.
Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Луиса Рубиалеса извинений. И он их принес, пишет Marca.
«Конечно, я совершил ошибку. Должен признать это. Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений, то, что произошло, произошло спонтанно», — сказал он.
Сама Дженнифер Эрмосо отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.