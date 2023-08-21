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Футболистку из Испании поцеловал президент федерации на радостях от победы. Пришлось извиняться

Виктория Шанина
Вчера в 22:44

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал спортсменку национальной команды Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира по женскому футболу. Об этом пишет местное агентство Marca.

Испанки впервые в истории турнира одержали победу. На радостях Рубиалес начал обнимать футболисток, в том числе Эрмосо, а затем поцеловал последнюю в губы.

Журналисты и болельщики раскритиковали поступок главы RFEF. Министр равенства Испании Ирене Монтеро назвала поцелуй без согласия формой сексуализированного насилия, от которой женщины страдают ежедневно.

Министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от Луиса Рубиалеса извинений. И он их принес, пишет Marca.

«Конечно, я совершил ошибку. Должен признать это. Я сделал это в момент нахлынувших эмоций, без каких‑либо злых намерений, то, что произошло, произошло спонтанно», — сказал он.

Сама Дженнифер Эрмосо отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.

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Луис РубиалесДженнифер Эрмосо
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