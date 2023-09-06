Футболистка Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на поцеловавшего ее Луиса Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на экс-главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса после того, как тот поцеловал ее без согласия. Об этом сообщил Mundo Deportivo.
Эрмосо пожаловалась на сексуальное насилие. Это было необходимо, чтобы Рубиалес был привлечен к ответственности. Прокуратура Национальной судебной палаты в ближайшее время представит иск против спортивного функционера.
После этого Рубиалесу будет грозить наказание вплоть до четырех лет лишения свободы в соответствии со статье 178 Уголовного кодекса Испании. Рубиалес пока никак не прокомментировал жалобу Эрмосо.
Изначально СМИ сообщали, что футболистка отнеслась к поступку Рубиалеса к юмором. Она заявила, что Рубиалес плохо целуется, и посмеялась над ситуацией.
Позднее Эрмосо опубликовала заявление, в котором сказала, что «не хочет вмешиваться в многочисленные текущие юридические процессы», и обвинила Рубиалеса в создании «манипулятивной культуры».
Девушка отметила, что «ситуация шокировала ее» и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».
Спортсменка призналась, что не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной.
Эрмосо также заявила, что на нее и ее близких оказывали давление, чтобы она опубликовала заявление, оправдывающее Рубиалеса. В результате футболистка решила заявить, что «имеет нулевую терпимость» к сложившейся ситуации.
После победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу Луис Рубиалес на радостях поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.
Тем не менее критика функционера не закончилась. Именитые футболисты и спортивные организации призвали отстранить Рубиалеса от руководства RFEF. Вскоре это произошло.