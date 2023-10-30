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ФИФА отстранила на три года экс-президента футбольной федерации Испании за харрасмент

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года. Об этом говорится на сайте организации.

Поводом для отстранения стало поведение Рубиалеса 20 августа после финала чемпионата мира в Сиднее. Тогда он поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо без ее согласия.

В ФИФА отметили, что поступок экс-президента испанской футбольной федерации противоречит Дисциплинарному кодексу ФИФА. Организация «подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей». Рубиалес может обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА.

Эрмосо, которую поцеловал глава федерации, сперва отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Однако позже подала жалобу в прокуратуру на сексуализированное насилие. Теперь Рубиалес ждет, когда суд предъявит ему официальное обвинение.

По словам Эрмосо, она не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной. Тем не менее «ситуация шокировала ее», и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».

Именитые футболисты и спортивные организации призвали отстранить Рубиалеса от руководства RFEF. В сентябре он ушел в отставку с должности главы федерации, несмотря на то что обещал бороться за пост до конца.

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ФИФА
люди
Луис РубиалесДженнифер Эрмосо
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