ФИФА отстранила на три года экс-президента футбольной федерации Испании за харрасмент

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на национальном и международном уровнях на три года. Об этом говорится на сайте организации.
Поводом для отстранения стало поведение Рубиалеса 20 августа после финала чемпионата мира в Сиднее. Тогда он поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо без ее согласия.
В ФИФА отметили, что поступок экс-президента испанской футбольной федерации противоречит Дисциплинарному кодексу ФИФА. Организация «подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей». Рубиалес может обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА.
Эрмосо, которую поцеловал глава федерации, сперва отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Однако позже подала жалобу в прокуратуру на сексуализированное насилие. Теперь Рубиалес ждет, когда суд предъявит ему официальное обвинение.
По словам Эрмосо, она не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной. Тем не менее «ситуация шокировала ее», и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».