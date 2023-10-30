ФИФА отстранила на три года экс-президента футбольной федерации Испании за харрасмент

По словам Эрмосо, она не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной. Тем не менее «ситуация шокировала ее», и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».