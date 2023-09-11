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Глава футбольной федерации Испании ушел в отставку, после того как поцеловал спортсменку

Виктория Шанина
Сегодня в 11:05

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес ушел в отставку, после того как поцеловал спортсменку национальной команды Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира по женскому футболу. Об этом пишет Би-би-си.

Рубиалес неоднократно сопротивлялся уходу с поста президента RFEF, но теперь, по его словам, учитывая приостановление его деятельности со стороны ФИФА и открытого против него судебного разбирательства, он не может вернуться к своим обязанностям.

«Если я буду настаивать на том, чтобы какое‑то время подождать, это не принесет ничего положительного ни федерации, ни испанскому футболу», — говорится в заявлении Рубиалеса.

Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо на радостях после победы испанских спортсменок на чемпионате мира по футболу. Журналисты и болельщики раскритиковали этот поступок. Рубиалесу пришлось извиниться.

Сама Эрмосо сперва отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Однако позже подала жалобу в прокуратуру на сексуализированное насилие. Теперь Рубиалес ждет, когда суд предъявит ему официальное обвинение.

По словам самой Эрмосо, девушка не сразу осудила поступок Рубиалеса, поскольку хотела порадоваться победе своей команды и не желала портить «столь особенный момент» для своих коллег по сборной. Тем не менее, «ситуация шокировала ее», и спустя время она осознала, что «чувствовала себя уязвимой и жертвой движимого импульсом, сексистского, неуместного действия».

На этом критика функционера не закончилась. Именитые футболисты и спортивные организации призвали отстранить Рубиалеса от руководства RFEF. СМИ сообщали, что это уже произошло, но сам Рубиалес отрицал свой уход с должности и обещал «бороться до конца».

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