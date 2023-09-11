Глава футбольной федерации Испании ушел в отставку, после того как поцеловал спортсменку

Сама Эрмосо сперва отнеслась к ситуации с юмором. Когда журналисты спросили ее об этом, она посмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется. Однако позже подала жалобу в прокуратуру на сексуализированное насилие. Теперь Рубиалес ждет, когда суд предъявит ему официальное обвинение.