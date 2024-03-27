Экс-исполнитель Бонда Пирс Броснан поддержал Аарона Тейлора-Джонсона на роль агента вслед за Лазенби

Пирс Броснан вслед за Джорджем Лазенби благословил Аарона Тейлора-Джонсона на роль агента Джеймса Бонда, передает The Guardian. Вместе актеры снимались в драме «Самый лучший», в которой сыграли отца и сына.
«Он был самым лучшим в [„Самом лучшем“]. Я читал новости о его возможности стать Бондом, так что я определенно снимаю шляпу перед этим парнем. Я думаю, что у этого человека есть способности, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда, очень даже», — сказал Броснан в эфире радиостанции RTÉ.
Джонатан Прайс, сыгравший противника Бонда вместе с Броснаном в фильме «Завтра не умрет никогда», тоже поддержал Тейлора-Джонсона. Став гостем британского утреннего шоу, актер сказал: «Он стал замечательным актером, и когда он был немного моложе, он снялся в необычном боевике [„Пипец“], где сыграл супергероя. Он великолепен, гляньте на него сейчас, он в черном галстуке, красивый, он был бы отличным Бондом».
25 марта сыгравший Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества» Джордж Лазенби поддержал кандидатуру Тейлора-Джонсона на роль агента в будущих лентах. У него есть уверенность, что молодой актер «справится с трюками и со всеми женщинами, которые любят мужчин в смокинге».
В середине марта таблоид The Sun распространил информацию о Тейлоре-Джонсоне как о следующем исполнителе роли Джеймса Бонда. По его данным, продюсеры уже пришли к актеру с официальным предложением. Официального подтверждения этому пока нет.
О том, что Тейлор-Джонсон является главным претендентом на роль Бонда, стало известно еще в 2022 году. Тогда СМИ писали, что актер произвел сильное впечатление на продюсеров и босса франшизы Барбару Брокколи, когда пришел на секретное прослушивание.
Фанаты часто спорят, кто мог бы стать следующим. Чаще всего поклонники франшизы видели в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время аудитория предполагала, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Дэниела Крейга.