Экс-исполнитель Бонда Пирс Броснан поддержал Аарона Тейлора-Джонсона на роль агента вслед за Лазенби

Фанаты часто спорят, кто мог бы стать следующим. Чаще всего поклонники франшизы видели в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время аудитория предполагала, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Дэниела Крейга.