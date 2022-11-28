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The Sun: Аарон Тейлор-Джонсон один из главных претендентов на следующего Джеймса Бонда
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по ролям в «Пипце» и «Анне Каренине», стал одним из главных претендентов на роль агента Джеймса Бонда. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

По словам собеседника, Тейлор-Джонсон произвел сильное впечатление на продюсеров и босса франшизы Барбару Брокколи в сентябре, когда пришел на секретное прослушивание.

Вокруг того, кто бы мог Дэниела Крейга, давно ходят слухи. Так, фанаты франшизы видят в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время они предполагали, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.

«Афиша Daily» составила свой список идеальных кандидатов на роль агента 007. Туда тоже попали Эльба, Харди и Кэвилл, а еще Джеймс Нортон, Роберт Паттинсон и Риз Ахмед. Сделать ставку и выбрать своего фаворита можно здесь.

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