The Sun: Аарон Тейлор-Джонсон один из главных претендентов на следующего Джеймса Бонда

Вокруг того, кто бы мог Дэниела Крейга, давно ходят слухи. Так, фанаты франшизы видят в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время они предполагали, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.