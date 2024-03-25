Бывший исполнитель роли Джеймса Бонда Джордж Лазенби оценил кандидатуру Аарона Тейлора-Джонсона

Актер Джордж Лазенби, сыгравший Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества», поддержал кандидатуру Аарона Тейлора-Джонсона на роль агента в будущих лентах. Ранее появились слухи, что звезда фильма «Пипец» может перевоплотиться в агента 007.
Как пишет таблоид TMZ, у Лазенби есть уверенность, что Тейлор-Джонсон «справится с трюками и со всеми женщинами, которые любят мужчин в смокинге». Он полагает, что молодой актер еще не успел заполучить культовую роль, потому что во время своих проб в 1960-х ему приходилось сдавать «множество различных тестов и прослушиваний».
В середине марта таблоид The Sun распространил информацию о Тейлоре-Джонсоне как о следующем исполнителе роли Джеймса Бонда. По его данным, продюсеры уже пришли к актеру с официальным предложением. Официального подтверждения этому пока нет.
О том, что Тейлор-Джонсон является главным претендентом на роль Бонда, стало известно еще в 2022 году. Тогда СМИ писали, что актер произвел сильное впечатление на продюсеров и босса франшизы Барбару Брокколи, когда пришел на секретное прослушивание.
Фанаты часто спорят, кто мог бы стать следующим. Чаще всего поклонники франшизы видели в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время аудитория предполагала, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Дэниела Крейга.