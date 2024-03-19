СМИ: следующим Джеймсом Бондом станет Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Мстители: Эра Альтрона», «Быстрее пули») станет следующим Джеймсом Бондом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники. Официально информация пока не подтверждается.
По данным СМИ, продюсеры уже пришли к актеру с официальным предложением. В ближайшие дни ожидается подписание контракта. Компания Eon Productions, которая занимается производством фильмов о Бонде, также готовится к съемкам нового фильма об известном агенте 007. Сейчас идет работа над сценарием.
«Тейлор-Джонсон — невероятно талантливый актер. Продюсеры назвали его идеальным кандидатом на роль Бонда, который продолжит дело Дэниела Крейга», — отметил источник.
О том, что Тейлор-Джонсон является главным претендентом на роль Бонда стало известно еще в 2022 году. Тогда СМИ писали, что актер произвел сильное впечатление на продюсеров и босса франшизы Барбару Брокколи, когда пришел на секретное прослушивание.
Фанаты часто спорят, кто мог бы заменить Крейга. Чаще всего поклонники франшизы видели в образе агента 007 Идриса Эльбу, Тома Харди и Генри Кэвилла. Эльба, в частности, был фаворитом на эту роль, и долгое время аудитория предполагала, что в конечном итоге актер станет первым темнокожим Джеймсом Бондом. К тому же Брокколи называла Эльбу великолепным актером и говорила, что он будет участвовать в переговорах, когда придет время заменить Крейга.
«Афиша Daily» составила свой список идеальных кандидатов на роль агента 007. Туда тоже попали Эльба, Харди и Кэвилл, а еще Джеймс Нортон, Роберт Паттинсон и Риз Ахмед. Выбрать своего фаворита можно здесь.