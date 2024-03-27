Адвокат Шона Комбса назвал обыски в домах продюсера охотой на ведьм

Адвокат Шона «Пи Дидди» Комбса Арон Дайер выпустил заявление в связи с недавними обысками в домах рэпера в Майами и Лос-Анджелесе. Юрист назвал произошедшее беспрецедентной атакой и охотой на ведьм, передает Deadline.
«Вчера мы наблюдали невероятное скопление почти военной силы у собственности мистера Комбса после того, как суд выписал разрешение на проведение обысков в его домах. Такому чрезмерному проявлению враждебности по отношению к семье и работникам моего клиента нет оправдания. Мистер Кобмс не был задержан, и, напротив, сотрудничал со следствием на всех этапах. Несмотря на многочисленные слухи в СМИ, ни мистер Комбс, ни члены его семьи не были арестованы. Им также не были выписаны подписки о невыезде», — написал адвокат.
«Столь беспрецедентная атака вместе с травлей в медиа ведет к преждевременному осуждению мистера Комбса и представляет собой не что иное, как охоту на ведьм, основанную на ложных обвинениях в гражданском суде. Ни один из исков против моего клиента не закончился подтверждением незаконной деятельности с его стороны. Мистер Комбс невиновен и продолжит каждый день бороться за свое имя», — добавил он.
Накануне сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах, принадлежащих Шону Комбсу в Майами и Лос-Анджелесе в связи с делом о сутенерстве.
Ранее правоохранители опросили нескольких человек в связи с обвинениями в сутенерстве, сексуализированном насилии, склонении к проституции, а также распространении незаконных веществ и огнестрельного оружия.
С ноября 2023-го против Комбса подали уже пять исков по делу о сексуализированном насилии. В феврале 2024 года бывший продюсер рэпера заявил, что музыкант принудил его к интимной связи с секс-работницами, а в декабре артиста вместе с президентом Bad Boy Entertainment Харви Пьером обвинили в групповом изнасиловании 17-летней девушки.
До этого обвинения в сексуализированном насилии против рэпера выдвинули еще три женщины, включая его бывшую девушку R’n’B-певицу Кассандру Вентуру. Она отозвала иск спустя день после заявления. Сам Комбс отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде».