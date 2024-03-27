Адвокат Шона Комбса назвал обыски в домах продюсера охотой на ведьм

«Вчера мы наблюдали невероятное скопление почти военной силы у собственности мистера Комбса после того, как суд выписал разрешение на проведение обысков в его домах. Такому чрезмерному проявлению враждебности по отношению к семье и работникам моего клиента нет оправдания. Мистер Кобмс не был задержан, и, напротив, сотрудничал со следствием на всех этапах. Несмотря на многочисленные слухи в СМИ, ни мистер Комбс, ни члены его семьи не были арестованы. Им также не были выписаны подписки о невыезде», — написал адвокат.