Съемки «Крика 7» начнутся летом 2024-го

В декабре 2023-го Кристофер Лэндон, который изначально занимался постановкой предстоящего хоррора, покинул команду после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии Мелиссу Барреру из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.