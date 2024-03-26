Съемки «Крика 7» начнутся летом 2024-го

Съемки седьмой части «Крика» стартуют летом 2024 года. Об этом рассказал голливудский инсайндер Дэниел Рихтман.
Журналист также отметил, что вместе с Нив Кэмпбелл к своим ролям в картине вернутся Кортни Кокс и Патрик Дэмпси, который снимался в третьей части франшизы.
Об участии в съемках Кэмпбелл стало известно в середине марта 2024-го. Тогда же СМИ сообщили, что режиссером картины выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика», а также фильмов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет».
В декабре 2023-го Кристофер Лэндон, который изначально занимался постановкой предстоящего хоррора, покинул команду после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии Мелиссу Барреру из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.