Режиссер «Крика-7» покинул проект

В ноябре от участия в проекте отказалась Дженна Ортега, известная по сериалам «Уэнсдэй» и «Девственница Джейн». Исполнительницу одной из главных ролей в пятом и шестом «Криках» ожидали увидеть и в седьмой части. Однако Ортега не сможет принять в ней участие из‑за своей занятости в других проектах.