Режиссер «Крика-7» покинул проект

Кристофер Лэндон, создатель фильмов «Дичь», «Паранормальное явление: Метка дьявола» и «Счастливого дня смерти», покинул режиссерское кресло «Крика-7», передает Variety.
«Нет смысла больше молчать об этом — формально я покинул „Крик-7“ уже несколько недель назад. Кого‑то это расстроит, кого‑то порадует. Это была работа мечты, превратившаяся в кошмар. И мое сердце болело за всех. Повторяю — за всех. Но пришло время идти дальше», — заявил режиссер.
«Я надеюсь, наследие Уэса (Крейвена — создателя оригинальных фильмов франшизы — Прим. ред.) продолжит жить, возвышаясь над нашим расколотым миром. То, что он создал, — это действительно что‑то невероятное, и для меня было честью хотя бы ненадолго принять в этом участие», — добавил Лэндон.
В ноябре от участия в проекте отказалась Дженна Ортега, известная по сериалам «Уэнсдэй» и «Девственница Джейн». Исполнительницу одной из главных ролей в пятом и шестом «Криках» ожидали увидеть и в седьмой части. Однако Ортега не сможет принять в ней участие из‑за своей занятости в других проектах.
По информации СМИ, решение Ортеги никак не связано с отстранением ее коллеги Мелиссы Барреры от проекта. Актриса, сыгравшая в других частях хоррор-франшизы, лишилась роли в «Крике-7» из‑за комментариев о войне Израиля против ХАМАС. В своих соцсетях артистка обвинила власти Израиля в геноциде и этнических чистках в секторе Газа.
После ухода актрис стало известно, что продюсеры ленты надеются вернуть на экраны персонажей Нив Кэмпбелл и Патрика Демпси.