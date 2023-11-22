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Дженна Ортега отказалась сниматься в слэшере «Крик VII»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:26

Американская актриса Дженна Ортега, известная по сериалам «Уэнсдей» и «Девственница Джейн», отказалась сниматься в новой части франшизы «Крик». Об этом сообщил Deadline.

Артистка исполнила одну из главных ролей в пятом и шестом фильмах серии «Крик». Поклонники франшизы ожидали ее появление и в ленте «Крик VII», однако Ортега не сможет принять в ней участие из‑за своей занятости в других проектах.

По информации СМИ, решение Ортеги не сниматься в «Крике VII» никак не связано с тем, что ее коллегу Мелиссу Барреру отстранили от съемок в картине. Во франшизе актрисы сыграли сестер Сэм и Тару Карпентер.

Ортега отказалась от съемок в новой части «Крика» еще до начала забастовки голливудских актеров. Кто теперь сыграет центральных персонажей фильма, неясно. Сценарий «Крика VII» пока не написан.

Ортега же в апреле отправится в Ирландию ради съемок во втором сезоне «Уэнсдей». Актриса не только вернется к титульной роли в шоу, но и станет продюсером новых эпизодов.

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Дженна Ортега
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