Дженна Ортега отказалась сниматься в слэшере «Крик VII»

Американская актриса Дженна Ортега, известная по сериалам «Уэнсдей» и «Девственница Джейн», отказалась сниматься в новой части франшизы «Крик». Об этом сообщил Deadline.
Артистка исполнила одну из главных ролей в пятом и шестом фильмах серии «Крик». Поклонники франшизы ожидали ее появление и в ленте «Крик VII», однако Ортега не сможет принять в ней участие из‑за своей занятости в других проектах.
По информации СМИ, решение Ортеги не сниматься в «Крике VII» никак не связано с тем, что ее коллегу Мелиссу Барреру отстранили от съемок в картине. Во франшизе актрисы сыграли сестер Сэм и Тару Карпентер.
Ортега отказалась от съемок в новой части «Крика» еще до начала забастовки голливудских актеров. Кто теперь сыграет центральных персонажей фильма, неясно. Сценарий «Крика VII» пока не написан.