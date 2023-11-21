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THR: Звезда «Крика VI» Мелисса Баррера потеряла роль в новой части франшизы из‑за осуждения Израиля

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:24

Мексиканская актриса Мелисса Баррера, известная по кинофраншизе «Крик», лишилась роли в фильме «Крик VII» из‑за своих комментариев о войне Израиля против ХАМАС. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Барреру исключили из числа артистов проекта после публикаций в соцсетях, в которых она обвинила власти Израиля в геноциде и этнических чистках в секторе Газа. Актриса заявила, что «к Газе сейчас относятся, как к концентрационному лагерю».

«Загнали всех в одно место, откуда некуда идти, без электричества и воды… Люди ничего не научились из нашей истоиии. И точно так же, как в нашей истории, люди по-прежнему молча наблюдают, как все это происходит», — написала она.

Продакшн-компания Spyglass, занимающаяся разработкой «Крика VII», пока никак не прокомментировала увольнение Барреры.

Ранее актриса присоединилась к обращению к американскому Конгрессу, президенту США Джо Байдену и другим мировым лидерам. В нем она и другие деятели культуры призвали к немедленному перемирию и прекращению огня в секторе Газа.

К открытому письму присоединились среди прочих Альфонсо Куарон, Америка Феррера, Белла и Джиджи Хадид, Бен Аффлек, Эндрю Гарфилд, Алисса Милано, Брэдли Купер, Синтия Никсон, Дуа Липа, Флоренс Пью, Джессика Честейн, Дженнифер Лопес, Хоакин Феникс, Кристен Стюарт, Кирстен Данст, Махершала Али.

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