Нив Кэмпбелл снимется в «Крике 7». Режиссером станет сценарист первого фильма

Канадская актриса Нив Кэмпбелл снимется в фильме «Крик 7», который поставит Кевин Уильямсон — сценарист первой части франшизы, а также культовых лент «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Факультет». Об этом Уильямсон рассказал в инстаграме*.
«Прошло почти 30 лет с моего первого сценария, „Крика“, срежиссированного легендарным Уэсом Крейвеном. Я бы никогда не предсказал, чем он станет. Или что я поставлю седьмую часть франшизы», — заявил кинематографист.
Он отметил, что «благодарность и восторг переполняют» его, а также добавил, что седьмой «Крик» вернет на экраны Синдни Прескотт — главную героиню первых трех фильмов серии. Ее также можно было увидеть в «Крике 4» и «Крике 5».
Кэмпбелл в свою очередь заявила, что не может быть «более взволнована» возвращением к съемкам в «Крике». «Я мечтала на протяжении многих лет о том, как потрясающе было бы сделать один из этих фильмов с Кевином Уильямсоном в качестве режиссера», — призналась актриса.
«Это его детище и его блестящего ума, которые придумал этот мир. Кевин не только вдохновение как артист, он еще и мой дорогой друг на протяжении многих лет», — добавила Кэмпбелл.
Звезда франшизы отметила, что всегда считала честью возможность играть Сидни Прескотт. «Моя признательность за эти фильмы и то, что они значили для меня, никогда не ослабевала», — добавила она.
В декабре стало известно, что режиссер Кристофер Лэндон покинул команду «Крика 7» после того, как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии Мелиссу Барреру из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.
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