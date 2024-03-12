Нив Кэмпбелл снимется в «Крике 7». Режиссером станет сценарист первого фильма

Кэмпбелл в свою очередь заявила, что не может быть «более взволнована» возвращением к съемкам в «Крике». «Я мечтала на протяжении многих лет о том, как потрясающе было бы сделать один из этих фильмов с Кевином Уильямсоном в качестве режиссера», — призналась актриса.