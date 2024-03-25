Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 139 человек

Вчера в 21:28
Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Число жертв террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 139 человек. Об этом написал РБК со ссылкой на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Бастрыкин сообщил обновленное число погибших на совещании с участием президента Владимира Путина. На данный момент, по словам главы СК, опознаны 75 человек.

«Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях», — добавил Бастрыкин.

По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на стационарном лечении в данный момент находятся 93 человека, включая пятерых несовершеннолетних. Девять человек пребывают в крайне тяжелом состоянии, еще 29 — в тяжелом.

Более 50 пострадавших уже выписали из больниц. В ближайшее время, как отметила Голикова, могут выписать еще 25 человек. 150 пострадавших в теракте получили амбулаторную помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». На территорию концертного зала зашли вооруженные люди, они открыли стрельбу по зрителям из автоматов и бросали в зал бутылки с зажигательной смесью.

После стрельбы в «Крокусе» произошло два взрыва, в здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. По данным Минздрава Московской области, пострадали более 180 человек.

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