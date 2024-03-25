В Москве могут построить храм в память жертв теракта в «Крокусе»

Храм в память погибших в теракте в Подмосковье могут построить в столице. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует городскую программу строительства и реконструкции православных храмов, известную как «Программа-200».
Ресин напомнил, что первый храм этой программы был построен в честь жертв теракта на Дубровке. «Программа-200» стартовала в Москве в 2010 году и ставит целью обеспечить густонаселенные районы города храмами шаговой доступности.
Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко считает, что храм или сквер нужно соорудить вместо здания «Крокуса». По ее мнению, проводить на месте трагедии веселые программы неуместно.
«Это все равно что строить на кладбище увеселительные заведения. Может быть, пройдет какое‑то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе», — заявила депутат, отметив, что земля под «Крокусом» принадлежит предпринимателям Агаларовым, а они вряд ли пустят участок «под благородное дело».
Скептически относится к восстановлению концертного зала и ведущий Дмитрий Губерниев. Он считает, что на месте «Крокус Сити Холла» нужно создать мемориал памяти. «Как там мы будем петь и веселиться??? Как там работать? Каково будет зрителям???» — пишет он в своем телеграм-канале.
Ранее компания «Крокус Интернешнл», которой принадлежит «Крокус Сити Холл», пообещала восстановить его после теракта. «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании. По мнению экспертов, на восстановительные работы может уйти более года.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встреченных и устроила пожар. По последним данным, погибли 137 человек, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.