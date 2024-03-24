СК: В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек

Следственный комитет заявил, что число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 137 человек. Трое из них дети. Всего опознаны 62 тела.
По другим погибшим проводятся генетические экспертизы для установлениях их личности.
С некоторыми потерпевшими уже проводятся следственные действия. Также силовики начали выдавать личные вещи, документы и автомобили тем, кто в день теракта находился в концертном комплексе.
В ходе осмотра здания следователи не нашли следов минирования. С места происшествия они изъяли 2 автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, которые принесли нападавшие. Кроме того, в машине «рено», на которой передвигались боевики, были обнаружены пистолет Макарова и ещё один магазин от автомата Калашникова.
С задержанными террористами следователи также проводят следственные действия. «В ближайшее время будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
Последнюю цифру погибших ведомство называло вчера, тогда она составляла 133 человека. Маргарита Симоньян и Baza приводили оценку в 143 жертвы, источник «112» — в 150.
По данным МЧС, за медицинской помощью обратились 154 пострадавших. Разбор завалов на месте продолжается, там работает тяжелая техника.