СК: В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек

В ходе осмотра здания следователи не нашли следов минирования. С места происшествия они изъяли 2 автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, которые принесли нападавшие. Кроме того, в машине «рено», на которой передвигались боевики, были обнаружены пистолет Макарова и ещё один магазин от автомата Калашникова.