Франция предложила России сотрудничество по противодействию терроризму после теракте в «Крокусе»

Франция предложила российским спецслужбам расширить сотрудничество по противодействию терроризму. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, передает France 24.
Российские службы Макрон назвал «нашими партнерами в регионе». По его словам, контакты с российской стороной будут первоначально осуществляться на «техническом и министерском» уровне.
Макрон отметил, что филиал ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*, который, по данным западных спецслужб, стоит за терактом в Подмосковье, ранее неоднократно пытался совершить атаки на французской территории. «Эта группа, которая, судя по всему, причастна к этому нападению, за последние месяцы совершила несколько покушений на нашей земле», — пояснил он.
Президент добавил, что именно поэтому решил повысить уровень национальной системы тревожного оповещения о террористической угрозе Vigipirate.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встреченных и устроила пожар. По последним данным, погибли 137 человек, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.
* Исламское государство (ИГИЛ) и «Вилаят Хорасан» признаны в России террористическими организациями, их деятельность в стране запрещена.