Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

Сегодня в 18:55
Фото: t.me/mchs_official

Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

«Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях», — заявил он.

Охраной «Крокус Сити Холла» занималось частное предприятие ООО ЧОП «Крокус Профи», уточнял глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Baza писала, что у охраны не было огнестрельного оружия, лишь дубинки и электрошокеры.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов говорил, что один из охранников комплекса был убит, второй ранен. «Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — пояснял он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковал фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

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