Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
«Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях», — заявил он.
Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов говорил, что один из охранников комплекса был убит, второй ранен. «Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — пояснял он.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковал фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.