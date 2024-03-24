«Ну что может сделать служба безопасности?»: владельцы «Крокуса» об охране и системе пожаротушения

Представители Crocus Group, которому принадлежит «Крокус Сити Холл», заявили, что система пожаротушения во время теракта работала в штатном режиме, и высоко оценили профессионализм сотрудников зала. Это прозвучало в беседе с журналистом РБК.
Говоря об охране, они отметили, что сотрудники площадки не могли противостоять вооруженным налетчикам, но старались помочь посетителям, в особенности раненым.
«В зал [террористы] вошли не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, с автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели: по людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники, они у нас называются контролеры», — вспоминает Араз Агаларов, владелец Crocus Group.
«В любом месте, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя „калашниковыми“ и начинают всех расстреливать, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности <…> это войсковая операция. Ну что может сделать служба безопасности», — добавляет он.
«Важно добавить, что они могли помочь людям эвакуироваться, показывали людям пожарные выходы, помогали. У нас есть много случаев, когда они выносили раненых и убитых, чтобы они не остались под завалами. Моя личная оценка самая высокая. <…> Понятно, что противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — обращает внимание экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
Араз Агаларов также сказал, что система тушения пожара отработала в штатном режиме и помогла многим покинуть здание невредимыми, хотя и не смогла ликвидировать возгорание целиком.
«Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — подчеркивает он.
«Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто‑то мог выйти живым. <…> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6000 человек, они за 2–3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали людей», — заявил владелец «Крокус Сити».