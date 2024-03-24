«Ну что может сделать служба безопасности?»: владельцы «Крокуса» об охране и системе пожаротушения

«Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто‑то мог выйти живым. <…> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, работы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6000 человек, они за 2–3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали людей», — заявил владелец «Крокус Сити».