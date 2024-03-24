Российские авиакомпании и РЖД предложили бесплатные билеты семьям погибших и пострадавших в теракте

Российские авиакомпании предложили бесплатные билеты на свои рейсы для родственников погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила в своем телеграм-канале Росавиация.
Бесплатные перелеты готовы организовать «Аэрофлот», «Победа», «Северный ветер» (Nordwind),«Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Smartavia и Utair. Связаться с авиаперевозчиками можно по телефонам, указанным в посте Росавиации и на их официальных сайтах.
«Уральские авиалинии», «Ямал» и Utair также пообещали вернуть деньги за билеты любым пассажирам, которые из‑за теракта отказываются от перелета в Москву.
В РЖД объявили, что бесплатно перевезут в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших. Для этого им нужно обратиться по телефону 8 (800) 250 1520.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковал фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.