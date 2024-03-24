Посольства США и европейских стран в Москве приспустили флаги в день траура по жертвам теракта

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковали фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.