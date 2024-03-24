Посольства США и европейских стран в Москве приспустили флаги в день траура по жертвам теракта

Сегодня в 13:19
Фото: t.me/USEmbRussia

Посольство США на Новинском бульваре в Москве приспустило флаг в день общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Посольство Нидерландов также приспустило флаг, сказано в его официальном телеграм-канале. Об аналогичном решении австрийского диппредставительства в Москве сообщил его глава Либомир Регак в соцсети X.

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© t.me/USEmbRussia
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© t.me/posolstvoniderlandov
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© @RehakLubomir/X

Как отмечает «Коммерсант», государственные флаги в знак с солидарности с россиянами также приспустили посольства Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Швеции, Венгрии, Словакии и Китая.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковали фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

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