ЦИК: к утру третьего дня выборов президента РФ явка составила более 60%

Накануне несовершеннолетняя фигуристка Камила Валиева, лишенная медалей и исключенная из национальной команды за нарушение антидопинговых правил, выкладывала ролик о своем визите на избирательный участок вместе с матерью. В последние два дня работники госучреждений массово публикуют снимки с мест голосования, куда приходят вместе с супругами и детьми. 2024-й объявлен в РФ Годом семьи: ранее «Ведомости» писали, что тема семьи станет одной из главных в избирательной кампании.