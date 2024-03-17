ЦИК: к утру третьего дня выборов президента РФ явка составила более 60%

К утру 17 марта общая явка на выборах президента РФ, включая дистанционное электронное голосование, составила 61,37%. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
Рабочая группа Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием зафиксировала «беспрецедентный уровень явки пришедших на выборы или проголосовавших дистанционно». Руководитель группы Максим Григорьев сказал, что «такая большая явка» наблюдается из‑за того, что «народ России демонстрирует сплочение».
По состоянию на 21.00 по московскому времени предыдущего дня проголосовали, по данным властей, более 58% избирателей.
Накануне несовершеннолетняя фигуристка Камила Валиева, лишенная медалей и исключенная из национальной команды за нарушение антидопинговых правил, выкладывала ролик о своем визите на избирательный участок вместе с матерью. В последние два дня работники госучреждений массово публикуют снимки с мест голосования, куда приходят вместе с супругами и детьми. 2024-й объявлен в РФ Годом семьи: ранее «Ведомости» писали, что тема семьи станет одной из главных в избирательной кампании.
Также на избирательных участках в разных частях страны происходят инциденты с порчей бюллетеней. Накануне в Екатеринбурге профессор УрФУ Эмилия Носова пыталась облить документы с голосами граждан зеленкой «по указанию неустановленных лиц», ее задержали.