«Ведомости»: тема семьи станет одной из главных в избирательной кампании

По словам собеседников, ценности семьи в обществе популярны, а избирательная кампания по этой линии нужна, чтобы «еще больше [людей] себя с ними соотносили». Это положительно сказывается на социальном самочувствии граждан, добавили они. Для работы с этим направлением будет использоваться в том числе слоган «Всей семьей», сказали они.