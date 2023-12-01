«Ведомости»: тема семьи станет одной из главных в избирательной кампании

Продвижение ценности семьи будет одним из главных направлений избирательной кампании 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в АП. Ранее Владимир Путин подписал указ о Годе семьи.
По словам собеседников, ценности семьи в обществе популярны, а избирательная кампания по этой линии нужна, чтобы «еще больше [людей] себя с ними соотносили». Это положительно сказывается на социальном самочувствии граждан, добавили они. Для работы с этим направлением будет использоваться в том числе слоган «Всей семьей», сказали они.
«Ведомости» передают данные опроса ВЦИОМ, согласно которым ценность крепкой семьи считают важной 68% россиян, гордости за страну и исторической памяти — по 31%. Среди целей на первом месте — здоровье (58%), на втором — создание счастливой семьи (56%), а также надежные друзья и любимое дело (по 31%). Счастье у россиян вызывает семья (24%), важность здоровья и жизни своих и близких (21%), общая удовлетворенность жизнью (20%). Про необходимость укреплять традиционные ценности сказали 87%, утверждает соцслужба.
Путин объявил 2024-й Годом семьи, для того чтобы «искать наиболее эффективные, необходимые, важные и возможные для государства в сегодняшних условиях меры поддержки семей с детьми». До этого Год семьи проводился в 2008-м. Об участии Путина в грядущих выборах президента пока не объявлялось.