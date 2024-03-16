Валиева о выборах президента: «Мы выбираем будущее страны. Нам нужно твердо заявить о своей воле»

Камила Валиева рассказала, что сходила на выборы президента России. Хотя фигуристке еще нет 18 лет, она пошла на избирательный участок с мамой. Пост с роликом из школы появился в ее телеграм-канале.
«Сегодня в нашей стране очень важный день — голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию. Все было организовано на высшем уровне — быстро, понятно и удобно», — пишет спортсменка о походе в московскую школу.
В конце поста она привела цитату Владимира Путина из предвыборного обращения 14 марта.
«В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы — это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» — написала Валиева.
В конце января этого года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях до декабря 2025 года и лишится завоеванных ранее медалей.