Валиева о выборах президента: «Мы выбираем будущее страны. Нам нужно твердо заявить о своей воле»

«Сегодня в нашей стране очень важный день — голосование за президента России. Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию. Все было организовано на высшем уровне — быстро, понятно и удобно», — пишет спортсменка о походе в московскую школу.