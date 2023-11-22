Президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что такое решение принято в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».
Президент поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Его председателем назначили вице-премьера Татьяну Голикову.
2023 год был назван Годом педагога и наставника. Посвящать год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания стали с 2007 года. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи, 2021 год был Годом науки и технологий, а 2022-й — Годом культурного наследия народов России.
Ранее Петербургу присвоили статус кулинарной столицы России. Свидетельство о кулинарной столице городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности после проверки достоверности и объективности заявки Петербурга, которая длилась почти целый год.