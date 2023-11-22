Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

2023 год был назван Годом педагога и наставника. Посвящать год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания стали с 2007 года. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи, 2021 год был Годом науки и технологий, а 2022-й — Годом культурного наследия народов России.