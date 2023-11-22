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Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

Президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что такое решение принято в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Президент поручил правительству до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Его председателем назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

2023 год был назван Годом педагога и наставника. Посвящать год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания стали с 2007 года. Первым в 2008 году в России проводился Год семьи, 2021 год был Годом науки и технологий, а 2022-й — Годом культурного наследия народов России.

Ранее Петербургу присвоили статус кулинарной столицы России. Свидетельство о кулинарной столице городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности после проверки достоверности и объективности заявки Петербурга, которая длилась почти целый год.

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