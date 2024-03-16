Профессорку УрФУ задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой

Как рассказал агентству Ura.ru источник в правоохранительных органах, 50-летняя докторка химических наук и преподавательница пришла на участок в гимназию под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Средства ей обещали вернуть после того, как она испортит бумаги, считает он. Избиратели заметили, как она мешала в коридоре зеленую краску и сообщили об этом полицейским.