Профессорку УрФУ задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой

В Екатеринбурге на избирательном участке задержали профессора УрФУ Эмилию Носову. Она пыталась испортить избирательные бюллетени зеленкой. Об этом пишет E1.ru.
«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны», — ответил журналистам пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.
Как рассказал агентству Ura.ru источник в правоохранительных органах, 50-летняя докторка химических наук и преподавательница пришла на участок в гимназию под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Средства ей обещали вернуть после того, как она испортит бумаги, считает он. Избиратели заметили, как она мешала в коридоре зеленую краску и сообщили об этом полицейским.
«По указанию неустановленных лиц женщина перевела им 15 млн рублей. 15 марта ей сказали: чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназию и залить зеленкой КОИБ. В УрФУ женщина характеризуется положительно, в протестной активности никогда не замечена, протестных политических взглядов не имеет», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, ей грозят 15 суток ареста, а также наказание по уголовной статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).
Начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых подтвердил, что Носову доставят в дежурную часть.