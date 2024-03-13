ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Евросоюз снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, передает РИА «Новости». Также из санкционных списков исключили бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и Йозефа Хамблека, главу европейского отделения «Ночных волков».
В августе 2023-го Волож публично выступил против российской военной операции на территории Украины. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил Волож.
Западные источники Financial Times отметили, что позиция основателя «Яндекса» «ставит перед ЕС непростой вопрос», учитывая стремление политиков использовать санкции в качестве инструмента для ослабления Кремля. Вскоре адвокаты бизнесмена обратились в ЕС с просьбой снять с него санкции.