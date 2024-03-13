ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Сегодня в 10:01
Фото: Vladimir Isaev/Flickr

Евросоюз снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, передает РИА «Новости». Также из санкционных списков исключили бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и Йозефа Хамблека, главу европейского отделения «Ночных волков».

Воложа внесли в санкционный список в июне 2022-го после начала боевых действий на территории Украины. На следующий день он покинул пост генерального директора и вышел из совета директоров «Яндекса».

В августе 2023-го Волож публично выступил против российской военной операции на территории Украины. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил Волож.

Западные источники Financial Times отметили, что позиция основателя «Яндекса» «ставит перед ЕС непростой вопрос», учитывая стремление политиков использовать санкции в качестве инструмента для ослабления Кремля. Вскоре адвокаты бизнесмена обратились в ЕС с просьбой снять с него санкции.

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