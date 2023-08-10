«Я против войны»: бывший гендир «Яндекса» Волож выступил против боевых действий на Украине

Сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции на территории Украины. Его заявление, разосланное журналистам, передает РБК.
«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил Волож. За последний год предприниматель получил много вопросов о его позиции, особенно в последнее время.
«Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал Волож. Он находится «в ужасе»: у него живут друзья и родственники на Украине. После переезда в Израиль он занимался развитием международных проектов «Яндекса», но после начала российской спецоперации понял, что «история с „Яндексом“ закончена».
Недавно в соцсетях заметили, что на персональном сайте Воложа не упоминаются его связи с РФ, а «Яндекс» в биографии обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе». Сам Волож значится как «израильский еврей, родившийся в советском Казахстане, предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп». После этого на англоязычной странице Воложа в «Википедии» неизвестные принялись вычеркивать упоминание о том, что он российский миллиардер, а кто‑то другой добавляет.