«Я против войны»: бывший гендир «Яндекса» Волож выступил против боевых действий на Украине

«Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал Волож. Он находится «в ужасе»: у него живут друзья и родственники на Украине. После переезда в Израиль он занимался развитием международных проектов «Яндекса», но после начала российской спецоперации понял, что «история с „Яндексом“ закончена».