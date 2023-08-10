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«Я против войны»: бывший гендир «Яндекса» Волож выступил против боевых действий на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49

Сооснователь и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции на территории Украины. Его заявление, разосланное журналистам, передает РБК.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил Волож. За последний год предприниматель получил много вопросов о его позиции, особенно в последнее время.

«Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал Волож. Он находится «в ужасе»: у него живут друзья и родственники на Украине. После переезда в Израиль он занимался развитием международных проектов «Яндекса», но после начала российской спецоперации понял, что «история с „Яндексом“ закончена».

После начала военной операции на территории Украины Волож попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все посты в группе компаний «Яндекс», а также все руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

Недавно в соцсетях заметили, что на персональном сайте Воложа не упоминаются его связи с РФ, а «Яндекс» в биографии обозначен как «одна из крупнейших интернет-компаний в Европе». Сам Волож значится как «израильский еврей, родившийся в советском Казахстане, предприниматель, ученый-компьютерщик, инвестор и филантроп». После этого на англоязычной странице Воложа в «Википедии» неизвестные принялись вычеркивать упоминание о том, что он российский миллиардер, а кто‑то другой добавляет.

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