FT: Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него санкции

Источники рассказали газете Financial Times, что Аркадий Волож попросил Евросюз снять с него санкции.
По словам собеседников издания, адвокаты Воложа обратились в ЕС с просьбой отменить санкции через несколько дней после того, как основатель «Яндекса «осудил «варварское» вторжение России в Украину». Чиновники обсудят его обращение в сентябре.
Решение Воложа публично осудить спецоперацию «ставит перед ЕС непростой вопрос», учитывая стремление политиков использовать санкции в качестве инструмента для ослабления Кремля, заявили FT два западных чиновника.
«Честно говоря, трудно представить, что еще он может сделать. И есть сотни других российских бизнесменов, попавших под санкции, которые внимательно следят за тем, что предпримет Брюссель», — говорит источник, близкий к Воложу.
59-летний Волож живет в Израиле с 2014 года и не возвращался в Россию с тех пор, как Путин отдал приказ о начале спецоперации в феврале 2022 года. Он отказался от комментировать информацию FT.
«Аркадий хотел сказать все это с первого дня войны. Но он чувствовал ответственность за своих людей [в России]. Наконец-то они все вышли — вот главная причина, почему это произошло именно сейчас», — говорит источник.
На прошлой неделе стало известно, что нидерландская Yandex N.V. запустит международный бизнес под новым названием. Ожидается, что российский «Яндекс» будет передан в «управление менеджмента», а Yandex N.V. выйдет из числа владельцев бизнеса в РФ. Ей перейдут международные части направлений «облаков», беспилотных автомобилей, образования «Яндекса Практикума» и краудсорсинговой платформы «Толока».