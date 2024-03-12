В Петрозаводске женщина пожаловалась, что городские клиники одна за одной отказывали ей в аборте

В Петрозаводске женщина по имени Любовь рассказала изданию «Карелия Daily», как не могла найти во всем городе клинику, где ей согласились бы провести медикаментозный аборт.
Любовь обратилась за помощью в частные клиники, но там заявили, что больше не занимаются прерыванием беременности якобы по указанию Минздрава Республики Карелия. В самом министерстве отметили, что частные клиники не могут делать аборты «из‑за отсутствия лицензий».
При этом найти государственное учреждение, где бы могли прервать беременность, оказалось тоже непросто. В Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске Любови сказали, что аборты не проводят.
«В государственных женских консультациях как будто бы специально тянут время: сдать анализы, пройти психолога, получить „неделю тишины“. В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру», — пожаловалась Любовь.
Женщина пояснила, что медикаментозный аборт разрешен только до срока в шесть недель. После этого беременной придется делать аборт с помощью хирургического вмешательства — это опаснее для женского организма.
«Не понимаю, кто и когда решил в нашей республике лишить женщин прав на свое собственное тело, забрать свободу выбора?! Никаких законов на этот счет принято не было», — возмутилась петрозаводчанка.
Единственное место, где Любови согласились сделать медикаментозный аборт, стал перинатальный центр. Там за процедуру попросили 16 тыс. рублей. При этом женщину предупредили, что ей будет необходимо сперва сдать анализы, поговорить с психологом и подождать неделю. Успеет ли Любовь сделать это все до шестой недели беременности, неизвестно.
Об официальном запрете на проведение абортов в частных клиниках в Карелии ничего не известно. Тем не менее, подобные запреты уже появились в ряде других регионов. Сейчас аборты ограничены в частных клиниках Крыма, Липецкой области, части учреждений Челябинской, Курской и Калининградской областей, Татарстана, Мордовии и ХМАО. Ограничение на прерывание беременности обсуждается в Новгородской, Нижегородской, Пензенской областях и Приморском крае.
Кроме того, в Госдуму в декабре внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Против этой инициативы высказались в Комитете Госдумы. В некоторых субъектах тем временем появились штрафы за «склонение» женщин к аборту: такие меры ввели в Мордовии, Курской, Калининградской, Тверской и Псковской областях.