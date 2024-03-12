В Петрозаводске женщина пожаловалась, что городские клиники одна за одной отказывали ей в аборте

Об официальном запрете на проведение абортов в частных клиниках в Карелии ничего не известно. Тем не менее, подобные запреты уже появились в ряде других регионов. Сейчас аборты ограничены в частных клиниках Крыма, Липецкой области, части учреждений Челябинской, Курской и Калининградской областей, Татарстана, Мордовии и ХМАО. Ограничение на прерывание беременности обсуждается в Новгородской, Нижегородской, Пензенской областях и Приморском крае.